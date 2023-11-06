CIA Direktörü İsrail'de! Başarı rahatsız etti

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 30. gününde de tüm vahşetiyle devam etti. Katliamlarda şehit olan Filistinli sivil sayısı 9 bin 488'e yükselirken, bunlardan 3 bin 900'ünün çocuk, 2 bin 500'ünün de kadın olduğu bildirildi.

New York Times'ın ABD istihbarat teşkilatlarını ve uluslararası güvenlik konularını takip eden muhabiri Julian E. Barnes'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, aralarında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu Orta Doğu'daki birçok ülkeyi kapsayan tur kapsamında bugün İsrail'e geldi.

Savaş genişlesin istemiyorlar

Haberde, Biden yönetiminin Orta Doğu konusunda en güvendiği bürokratlardan biri olan Burns'ün, ABD'nin savaşın genişlemesini ve cephelerin eklenmesini engelleme çabalarını görüşmek üzere İsrailli yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Burns ayrıca, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarını da görüşecek.

ABD'li yetkilinin, Burns'ün Gazze'deki durum, devam eden rehine müzakereleri ve Hamas ile savaşın daha geniş bir bağlama yayılmasından caydırılmasının önemi hakkında görüşmek üzere birçok Orta Doğu ülkesine seyahat edeceğini söyledi.

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Ziyaret, ABD'nin İsrail'i Hamas'a saldırma konusunda daha hedefe yönelik bir yaklaşım izlemesi, Gazze'ye insani yardımlar için izin vermesi ve sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapması yönünde teşvik etmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Başarı CIA'yı rahatsız etti

ABD aynı zamanda Yahudi rehinelerin yerlerini ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının karadaki direncini kırmak için bilgi sağlamayı ve İsrail ile istihbarat paylaşımını artırmanın yollarını arıyor.

Ziyaret hakkında bilgi veren ABD'li yetkilinin, CIA Direktörü'nün bölgedeki ortaklarıyla Amerika'nın istihbarat işbirliğine olan bağlılığını güçlendirmeyi planladığını ifade etti.

Öte yandan ABD, İsrail'in soykırımına yönelik tepkilerin had safhaya ulaşmak üzere olduğu bir döneme giriyor.

Aktivistlerin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını durdurmaya yönelik imza kampanyaları başlatması ve üniversite kampüslerinde gerilimin artması CIA'yı tedirgin ediyor.