CIA Direktörü, Hakan Fidan'ı arayarak "endişeliyiz" dedi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonu gündemdeki yerini korurken, operasyona karşı seslerin yükseldiği ABD'de bu defa istihbarat kurumu CIA'den itiraz geldi.

Türkiye’nin adımları

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik hava harekatını sürdüren ve kara harekatı sinyali veren Türkiye'nin adımları, ABD'de de yakından takip ediliyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Axios'un haberine göre, Türkiye'nin olası kara operasyonuna bir itiraz da Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) geldi.

CIA Direktörü William Burns, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşerek Suriye'ye yönelik hava operasyonlarının bölgedeki ABD askerlerini riske attığını söyledi.

"ABD ASKERLERİNE YAKIN BÖLGE VURULDU"

İki ABD'li kaynağa dayandırılan habere göre, Suriye'nin kuzeyinde omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ni destekleyen ve yaklaşık 900 askeri bulunan ABD, Türkiye'nin kara harekatı başlatma ihtimalinden endişeli.

Bir kaynak, Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği hava saldırılarında ABD askerlerinin çok yakınındaki bir bölgenin vurulduğunu, bunun üzerine CIA Direktörü Burns'ün Hakan Fidan'ı aradığını belirtti.

Beyaz Saray ve CIA, konuyla alakalı yorum yapmaktan kaçındı.