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Aktüel CIA açıkladı: Konser iptal edilmeseydi binlerce kişi ölebilirdi! Taylor Swift, sessizliğini bozdu: Hayranları şaşkın
Aktüel

CIA açıkladı: Konser iptal edilmeseydi binlerce kişi ölebilirdi! Taylor Swift, sessizliğini bozdu: Hayranları şaşkın

Yeniakit Publisher
2024-08-30 18:20:00 - 2024-08-30 18:35:37
CIA açıkladı: Konser iptal edilmeseydi binlerce kişi ölebilirdi! Taylor Swift, sessizliğini bozdu: Hayranları şaşkın

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. CIA'den yapılan açıklama sonrası bir gelişme yaşandı. Hayranları şokta... Taylor Swift' sessizliğini bozdu o haberi verdi.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. CIA'den yapılan açıklamaya göre, konserler iptal edilmeseydi binlerce kişi hayatını kaybedebilirdi. "Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı. AP'nin haberine göre, CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, iptal edilen konserler hakkında konuştu. Cohen "Bu konserde on binlerce kişiyi öldürmeyi planlıyorlardı. Avusturyalılar zanlıları yakalamayı başardı çünkü teşkilatımız ile istihbarat topluluğundaki ortaklarımız, onlara, IŞİD bağlantılı grubun ne yapmayı planladığı hakkında bilgi verdi" dedi. AP'nin haberine göre, Ernst Happel Stadyum'unda düzenlenecek konserlerin her birine en az 65 bin kişinin katılması, stadyumun dışında ise 15-20 bin kişinin olması bekleniyordu. Taylor Swift sessizliğini bozdu Viyana'daki konserlerin iptal edilmesinin ardından Swift ilk kez açıklama yaptı.

Avrupa turnesini tamamlayan yıldız sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Londra'da sahneye çıktığımda duygularım çok inişli çıkışlıydı. Viyana'daki gösterilerimizin iptal edilmesi beni yıktı. İptallerin sebebi beni yeni bir korkuyla doldurdu ve çok sayıda insanın bu gösterilere gelmeyi planlamış olması nedeniyle muazzam bir suçluluk duygusuna kapıldım." Swift sözlerine "Ama aynı zamanda yetkililere de minnettardım çünkü onlar sayesinde hayatlar için, konserler için üzülüyorduk. Bir araya gelen hayranlarımda gördüğüm sevgi ve birlik beni yüreklendirdi. Tüm enerjimi Londra'daki gösterileri izlemeye gelen yaklaşık yarım milyon insanı korumaya harcamaya karar verdim" diye devam etti. Şarkıcı açıklamasını şöyle tamamladı: "Ekibim ve ben bu hedefe ulaşmak için her gün stadyum personeli ve İngiliz yetkililerle el ele çalıştık ve bizim için yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok açık olmak istiyorum: Gösterilerime gelen hayranlarıma zarar vermek isteyenleri kışkırtabileceğini düşündüğüm bir şey hakkında asla konuşmayacağım. Bu gibi durumlarda, 'sessizlik' aslında sınırlama değil, doğru zamanda kendinizi ifade etmeyi beklemektir. Önceliğim, Avrupa turnemizi güvenli bir şekilde bitirmekti ve bunu başardığımızı söyleyebildiğim için çok mutluyum." Sıkı tedbirler alındı 34 yaşındaki şarkıcı, terör tehdidi nedeniyle Londra'daki konserleri için birtakım önlemler almıştı. Wembley Stadyumu yetkililerinden yapılan açıklamada, "Kimsenin stadyumun önündeki Olimpiyat Merdivenleri'nde veya herhangi bir girişin dışında durmasına izin verilmeyeceği" belirtildi.

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