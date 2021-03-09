Altcoinler grubunda bulunan CHZ coin, spor kulüpleri ile ortak iş yapmalarıyla tanındı. Dün akşam yakaladığı ivme ile rekor yükseliş yapan CHZ coin, gözleri üzerine çevirdi. Peki CHZ coin nedir? Chiliz (CHZ) coin kaç TL?

Chiliz (CHZ) dünyanın her yerinde birçok meşhur spor kulüpleri ile anlaşmalar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullandığı takdirde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olmasına sebep oluyor. Chiliz Coin ülkemizde sesini Galatasaray ile gerçekleştirdiği ortaklık ile duyurmuş olsa da dünya çapında daha tanınmış olan Juventus veya Barcelona gibi takımlarla yaptığı ortaklıklarla biliniyor.

Yatırımcılar aldıkları CHZ coin miktarına göre takımlarının forma renklerinin, gol marşlarının seçimi ve bunun gibi takımlarının belli başlı unsurları hakkında söz sahibi olabiliyorlar. Ayrıca CHZ coin sahibi olanlar, anlaşmalı olan takımlar ile özel etkinliklere katılabiliyorlar.

CHZ coin kaç TL?

1 ay öncesinde 0,023 dolardan işlem gören CHZ coin yaşadığı yükselişle 0,1725 dolardan işlem görüyor. 1 CHZ coin 1,5622646453964 TL ediyor.