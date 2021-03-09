  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi CHZ coin nedir? Chiliz (CHZ) coin kaç TL?
Ekonomi

CHZ coin nedir? Chiliz (CHZ) coin kaç TL?

Kripto paralar içerisinde altcoinler grubunda yer alan CHZ coin, dün yaşadığı rekor yükselişle dikkat çekti. Kripto para meraklıları CHZ coin nedir? merak ediyorlar. Peki CHZ coin nedir? Chiliz (CHZ) coin kaç TL? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:13:00 -
CHZ coin nedir? Chiliz (CHZ) coin kaç TL?

Altcoinler grubunda bulunan CHZ coin, spor kulüpleri ile ortak iş yapmalarıyla tanındı. Dün akşam yakaladığı ivme ile rekor yükseliş yapan CHZ coin, gözleri üzerine çevirdi. Peki CHZ coin nedir? Chiliz (CHZ) coin kaç TL?

Chiliz (CHZ) dünyanın her yerinde birçok meşhur spor kulüpleri ile anlaşmalar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullandığı takdirde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olmasına sebep oluyor. Chiliz Coin ülkemizde sesini Galatasaray ile gerçekleştirdiği ortaklık ile duyurmuş olsa da dünya çapında daha tanınmış olan Juventus veya Barcelona gibi takımlarla yaptığı ortaklıklarla biliniyor.

Yatırımcılar aldıkları CHZ coin miktarına göre takımlarının forma renklerinin, gol marşlarının seçimi ve bunun gibi takımlarının belli başlı unsurları hakkında söz sahibi olabiliyorlar. Ayrıca CHZ coin sahibi olanlar, anlaşmalı olan takımlar ile özel etkinliklere katılabiliyorlar.

CHZ coin kaç TL?

1 ay öncesinde 0,023 dolardan işlem gören CHZ coin yaşadığı yükselişle  0,1725 dolardan işlem görüyor. 1 CHZ coin 1,5622646453964 TL ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer bunu yaptıysanız...
Teknoloji

WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer bunu yaptıysanız...

Son dönemlerde Türkiye'de büyük kullanıcı kaybeden WhatsApp gündemden düşmüyor. Gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla uzun süre gündemi meşgul..
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Gündem

Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Kabine toplantısı ne zaman? Korona risk haritası değişti mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Korona risk haritası değişti mi?

Korona yasakları hangi illerde uygulanacak? Koronavirüs salgınında vatandaşları yakından ilgilendiren kararlar kabine toplantılarının ardınd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay