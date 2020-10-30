Chrome'a kaydırmalı ekran görüntüsü alma özelliği geliyor
Google, Chrome'un Android sürümü için ekrana sığmayan sitelerin tamamının ekran görüntüsünün alınabilmesini sağlayacak yeni bir özellik test etmeye başladı.
Teknoloji devi Google, Chrome'un Android sürümü için kaydırmalı ekran görüntüsü alma özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar, bu özellik ile birlikte ekrana sığmayan sitelerin tamamını ekran görüntüsü alabilecek.
Kullanıcı deneyiminin iyleştirilmesi amaçlanan, ancak henüz kullanılamayan söz konusu özelliğin, ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.