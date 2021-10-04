Google tarafından geliştirilen tarayıcı Google üzerinden indirilmekte. Gmail, Google Pay ve Google Asistan gibi Google uygulamaları sayesinde Chrome, tarayıcınızdan daha fazla verim almanıza ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Chrome güncelleme yapmak isteyenler arama motoru Google üzerinden Google Chrome hızlı ve güvenli tarayıcısını indir araması yapmakta. Chrome, kullanımı kolay gizlilik denetimleriyle hem ayarlarınızı hem de göz atma deneyiminizi uygun gördüğünüz şekilde özelleştirmenizi sağlar.

Chorome güvenlik kontrolü nedir?

Güvenlik kontrolü, internette gezinme deneyiminizin genel güvenliği ve gizliliğini sağlamanıza yardımcı olur. Chrome, kayıtlı şifrelerinizin güvenliği ihlal edildiğinde sizi bilgilendirir, tehlikeli uzantıları işaretler ve güvenlik korumalarını günceller.

Chrome güncelleme nasıl yapılır?

Google Chrome'u güncelleme naslı yapılır? Google Chrome, cihazınızda tarayıcının kullanılabilir yeni sürümüne otomatik olarak güncelleme yapabilir. Normal olarak güncellemeler, bilgisayarınızın tarayıcısını kapatıp yeniden açtığınızda arka planda otomatik olarak uygulanır. Ancak, tarayıcınızı bir süredir kapatmadıysanız bekleyen bir güncelleme görebilirsiniz.

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üstte Diğer'i üç nokta (…) Diğer tıklayın.

Bekleyen bir güncelleme varsa, simge renkli olur:

Yeşil: Bir güncelleme 2 günden daha kısa bir süre önce yayınlanmıştır.

Turuncu: Yaklaşık olarak 4 gün önce bir güncelleme yayınlanmıştır.

Kırmızı: En az bir hafta önce bir güncelleme yayınlanmıştır.

Google Chrome'u güncellemek için:

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üstte Diğer'i üç nokta (…) Diğer tıklayın.

Google Chrome'u Güncelle'yi tıklayın.

Önemli: Bu düğmeyi bulamıyorsanız en son sürümü kullanıyorsunuzdur.

Yeniden başlat'ı tıklayın.

Tarayıcı, açık sekmelerle pencereleri kaydeder ve yeniden başladığında bunları otomatik olarak tekrar açar. Chrome yeniden başlatıldığında Gizli pencereleriniz tekrar açılmaz. Hemen yeniden başlatmak istemiyorsanız Şimdi değil'i tıklayın. Tarayıcınızın bir dahaki sefere yeniden başlattığınızda güncelleme uygulanır.