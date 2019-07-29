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Christian Luyindama kimdir nerelidir? Christian Luyindama Galatasaray transfer

2018-2019 Süper Lig’in şampiyon takımı Galatasaray son dakika transfer haberleri. Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama’nın 5 milyon euroluk satın alma bedelinin Belçika kulübüne ödendiğini duyurdu. Galatasaray, Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını kaydederken, oyuncunun 3 sezon boyunca senelik 1 milyon 50 bin euro garanti ücret alacağı belirtildi. Peki Christian Luyindama kimdir nerelidir?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:58
Christian Luyindama kimdir nerelidir? Christian Luyindama Galatasaray transfer

2018-2019 Süper Lig’in şampiyon takımı Galatasaray son dakika transfer haberleri. Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama’nın 5 milyon euroluk satın alma bedelinin Belçika kulübüne ödendiğini duyurdu. Galatasaray, Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını kaydederken, oyuncunun 3 sezon boyunca senelik 1 milyon 50 bin euro garanti ücret alacağı belirtildi. Christian Luyindama kimdir nerelidir?

Christian Luyindama kimdir

8 Ocak 1994 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da dünyaya geldi. Futbola ilk olarak DC Motema Pembe kulübünde adım attı. Daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi. Son takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.2016-2017 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. Takıma katıldığı ilk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 kez de fileleri havalandırdı.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:58
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