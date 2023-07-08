CHP'yi inek gibi sağıyorlar! İşte son hamleleri

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından, yedili koalisyon içinden en karlı çıkan partiler Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 39 vekil aldı.

Saadet ve Gelecek Partisi grup kurdu

Geçtiğimiz günlerde toplamda 20 vekil kazanan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi çatısı altında birleşerek grup kurmuşlardı. Kulislerde dolaşan yeni bir iddia ise , 'Yeni bir Güneş Moteli Vakası' olacak dedirtti.

Babacan: Helalinden kazanmış 15 vekilimiz var

CHP listelerinden 15 milletvekili çıkarmasının ardından "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu sözleri gündemdeyken parti sözcüsü İdris Şahin'den de bir açıklama gelmişti. Şahin, yaptığı açıklamada "CHP ile iş birliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" ifadelerini kullanmıştı.

DEVA'dan CHP'ye rest

DEVA Partililer CHP’ye rest çekerken, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, 39 milletvekilinin de listelerinden seçime girdiği CHP'ye borcu olduğunu, herkesin borcuna sadık kalması gerektiğini söylemişti.

CHP 2 milletvekili verecek

Tüm bunların ardından yeni bir iddia gündeme geldi. 15 milletvekiline sahip olan DEVA Partisi ile 3 milletvekili kazanan Demokrat Parti, Meclis'te grup kurmaya karar verdi. Toplamda 18 vekili olan bu iki partiye CHP'nin de 2 vekil vererek Meclis çatısı altında grup kurmalarına yardımcı olacağı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partilerinin çalışmadan 39 vekil kazanmaları sonucu CHP’den tepkiler yükselmeye başlamıştı. Şimdi ise yeni bir pazarlığa kapı aralanması manidar bulundu.

Güneş Motel olayı nedir?

Güneş Motel Olayı, 1977 yılı sonunda 1977 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesi olayıdır. Parti değiştiren vekiller 5. Demirel Hükûmetine verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükûmetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükûmeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi almıştır.

Bülent Ecevit, Adalet Partisi'nden istifa eden 12 milletvekili ile belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde görüştü. Görüşmede vekillerin CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve Ecevit'in idaresine destek pazarlığı yapıldı. CHP lideri Ecevit bu görüşmelerde Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Hasan Korkut, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Oğuz Atalay, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt ile görüştü.

Görüşme sonunda 9 AP'li vekil istifa ederek hükûmetten desteklerini çekti. Onları Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ve AP'li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan takip etti.