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CHP'yi gazlayan Uğur Dündar tatile gitti

Seçim hezimetinin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken ve İnce destekçilerinin tepkileri devam ederken, bazı CHP'liler her şeyi boş verip tatile gidiyor. Bunlardan birisi de seçim öncesi yaptığı yayınlarla CHP'lileri gazlayan Uğur Dündar.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:43
CHP'yi gazlayan Uğur Dündar tatile gitti

CHP'nin bir seçim daha kaybetmesinin ardından CHP'liler plajları doldurmak üzere ilk günden yola çıkmıştı. Kalan CHP'liler ise Muharrem İnce destekçileri ve Kılıçdaroğlu destekçileri olarak ikiye bölünmüş, iki gündür parti binası önünde protestoları sürdürüyor.

HER ŞEYİ BIRAKIP TATİLE GİTTİ

Her şeyi olduğu gibi bırakıp tatilin yolunu tutanlardan biri de Sözcü yazarı Uğur Dündar oldu.

"ÇOK BUNALDIM, İYİ HİSSEDİNCE DÖNERİM"

İzmir Çeşme'de yazlığı olduğu ve her yaz buraya gittiği bilinen Dündar, köşesinden duyurduğu tatil planını "Çok bunaldım" sözleriyle açıkladı.

Çeşme'de "Kafa dinlemeye" giden Dündar, "Kendimi iyi hissedince döneceğim."diyerek okuyucularına veda etti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:43
  1. İzmir
  2. uğur dündar
  3. CHP
  4. tatil

YORUM YAZ

  • ErsanErsan7 sa önce
    ...her tatile giden chp li degildir.secimler bitti memeleketlerine koylerine gidenlerdemi chp li veya muhafazakar otellere gidip tatil yapanlardami chp li
  • ihsanihsan14 sa önce
    bu müzmin pisliği o deniz asla temizlemez
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