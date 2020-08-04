CHP'ye yakın gazeteci Erkin'den güldüren açıklama: Sosyalist arkadaşlarım dergahlarda yetişti

CHP'ye yakın gazeteci Aytunç Erkin, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı.

Canlı yayında programın bir diğer konuğu olan Pınar Hacıbektaşoğlu ile kısa süreli bir tartışma yaşayan Aytunç Erkin, tuhaf açıklamalar yaptı. Eski Türkiye'nin konuşulduğu programda Hacıbektaşoğlu'nun bir dönem Türkiye'de insanların dinini rahat yaşayamadığını söylemesi üzerine, araya giren Aytunç Erkin "Benim sosyalist arkadaşlarım dergahlarda yetişti." diyerek geçmişte yaşananları inkar etti. Erkin'in Müslümanların dahi ibadetlerini serbestçe yapamadığı bir Türkiye'de sosyalistlerin dergahlarda ibadet ettiğini söylemesi şaşkınlıkla karşılandı.