CHP'ye 'terör' tepkisi: Duran Kalkanlar değil...

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan İnan, Karşıyaka Müteahhitler ve İş Adamları Derneğini ziyaret etti.

İnan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu lehine açıklamalarda bulunduğunu, CHP'nin ise buna tepkisiz kaldığını öne sürdü.

Terör örgütü elebaşlarının açıklamalarına tepki göstermeyen ana muhalefet partisini kınadıklarını belirten İnan, "Adeta Cumhuriyet Halk Partisi bugün terörist aklama partisine dönüşmüştür ve Türkiye'de terör uzantısı artık bir parti yoktur. HDP sadece tek olarak bu pozisyonu sürdürmüyordur. Türkiye'de terörün uzantısı olan artık iki parti vardır, birisi HDP'dir, diğeri de CHP'dir. Bu seçimi Duran Kalkanlar değil Hasan Tahsinler kazanacaktır. Memleketimizin tüm gençlerini, İzmirli hemşehrilerimizi, terör aklama partisine dönüşen, terörist aklama partisine dönüşen bu zihniyete en güçlü cevabı 14 Mayıs'ta vermeye çağırıyorum. Bu memleketin gençleri asla bu terör yardakçılarına prim vermeyecektir. Artık çok güçlü bir şekilde 'Dur.' diyecektir." dedi.

Türkiye'nin bu zihniyetten korunması gerektiğini, vatandaşların da CHP'nin bu politikalarından rahatsız olduğunu kaydeden İnan, "Vatandaşlarımızla da tepkimiz ortak. Bu memleketi sahipsiz sanmasınlar. Bu memleket teröre payanda olacak siyasi partiler tarafından yönetilmeye hiçbir zaman mahkum olmayacak." dedi.

Esnaf ziyareti

İnan, Karşıyaka Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafla ve alışveriş yapanlarla sohbet etti.

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Burada alışveriş yapan Ali Eylez, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisinin çevreye kötü koku yaydığını ifade ederek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Eyyüp Kadir İnan, Eylez'e İzmir'in sorunlarını çözeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren İnan, "Çöplük kokusu Türkiye'nin hiçbir yerinde kalmadı. Bunlar yapmıyor. Harmandalı Tesisi ilkel, Taş Devri'nden kalma. Ben milletvekili adayıyım, gençlerimiz için tüm enerjimi harcayacağım. Hep birlikte tüm hemşerilerimizle başaracağız." diye konuştu.

İnan, CHP'nin bölgede kurulan seçim ofisini de ziyaret etti.