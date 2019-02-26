CHP'ye soğuk duş! Resmen aday oldu
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kocadon’un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu'na başvuran CHP'nin itirazı kabul edilmedi.26 Şubat 2019 Salı 16:29
CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına yapılan itiraz reddedildi.
CHP tarafından adaylığının düşürülmesi için İl Seçim Kurulu'na verilen itiraz sonucunda yapılan incelemede, Mehmet Kocadon’un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verdi.
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