CHP'ye soğuk duş! Resmen aday oldu Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kocadon’un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu'na başvuran CHP'nin itirazı kabul edilmedi.

CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına yapılan itiraz reddedildi. CHP tarafından adaylığının düşürülmesi için İl Seçim Kurulu'na verilen itiraz sonucunda yapılan incelemede, Mehmet Kocadon’un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verdi.

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