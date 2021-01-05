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Gündem CHP’ye postacı amca tokadı
Gündem

CHP’ye postacı amca tokadı

Devletin omurgasını oluşturan kamu kurumlarını iftiralarıyla itibarsızlaştırmayı kendine görev edinen CHP, yine baltayı taşa vurdu. CHP’li milletvekillerinin hedef tahtasına koyduğu PTT, son bir yılda yaptığı atılımlarla kargo ve postada tarihi gelire ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:56:00 - 2021-01-05 09:57:30
CHP’ye postacı amca tokadı

Teknolojik gelişmeler sonucu elektronik haberleşmenin gelişmesi ve yaygınlaşması sürecinde PTT, klasik posta hizmetlerini modernize etmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirirken, araştırma ve planlama çalışmalarına ağırlık vererek yeni projelerin hızla devreye alınması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda önemli yatırımlar yapan PTT AŞ, Kovid-19 salgınının da sektöre olan pozitif etkisi ile posta ve kargoda tarihi gelire ulaştı.

 Kargoda tarihi rekor

2003’te 9 milyon 515 bin gönderi karşılığında 28 milyon 484 bin TL  gelir elde eden PTT, son bir yılda modern ve teknolojik atakla kargodaki gelirini 1 milyar TL çıtasına yükseltti. 2019 yılında 131 milyon kargo gönderisi karşılığında, 932 milyon TL gelir elde eden PTT, kargo gelirini bir yılda yüzde 13 artırdı. 2020 yıl sonunda 164 milyon gönderi karşılığında, 1 milyar 58 milyon TL gelire ulaşıldı.

3 milyar TL’ye ulaştı

Posta sektöründeki gelir artışı ise bir yılda yüzde 25’e ulaştı. 2019 yılında 452 milyon gönderi karşılığında 2 milyar 320 milyon TL gelir elde eden PTT, 2020 yılında 453 milyon gönderi karşılığında 2 milyar 917 milyon TL gelir elde etti. PTT’nin 2003 yılındaki posta geliri ise yalnızca 488 milyon TL’ydi.

Ülkenin en ücra köşesine hizmet

Coğrafi alan gözetmeksizin Türkiye’nin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlar için kargo ve posta hizmeti veren PTT, sosyal devlet anlayışının da en güzel örneklerini hayata geçiriyor. Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla görme engellilere özgü yazı içeren gönderilerle, erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerini ücretsiz taşıyor. Ayrıca Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle çocuk hükümlü ve tutuklular ile devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri de ücretsiz taşınıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

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