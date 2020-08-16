  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

CHP'ye kritik soru! 'Dün akşam arayan Amerikalılar...'

ABD'de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri ve Muharrem İnce'nin 'Beni dün akşam Amerikalılar aradı' ifadelerini yorumlayan Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı. Alabarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamına gelen ve Deniz Baykal ile alakalı kaset detayını kendisine izlettiren kimliği belirsiz maskeli adamlar ile İnce'yi arayan kimliği belirsiz Amerikalıların, Biden'ın elemanı olan ortak dostları olup olmadığını sordu.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:31:00 -
CHP'ye kritik soru! 'Dün akşam arayan Amerikalılar...'

ABD'de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediklerini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete olan desteklerini açıkça göstermeleri gerektiğini savunan Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini ileri sürmüştü.

Muharrem İnce'den tepki

Biden'ın skandal açıklamalarına yeni parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce'den de tepki geldi. İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Joe Biden'ı etiketledi ve "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken ifadeler: Amerikalılar bizim zaten malumumuzdu

Yaşananların ardından dikkat çeken bir çıkış da Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda'dan geldi.

Alabarda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adayı İnce'nin 'Beni dün akşam Amerikalılar aradı, kim olduğunu sormayın açıklayamam' ifadesini hatırlatarak "Cümlesindeki Amerikalılar bizim zaten malumumuzdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Muharrem İnce'yi arayan Amerikalılar Biden'ın ortak dostları mıydı?"

Alabarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamına gelen ve Deniz Baykal ile alakalı kaset detayını kendisine izlettiren kimliği belirsiz maskeli adamlar ile Muharrem İnce'yi arayan kimliği belirsiz Amerikalıların, Biden'ın elemanı olan ortak dostları olup olmadığını sordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EYT
Ekonomi

EYT

EYT nedir, EYT çıkar mı, eyt son dakika haberleri sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar oluşturduğu vatandaşlar tarafından yakı..
Ermenistan'dan Türkiye'ye hadsiz çağrı
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye'ye hadsiz çağrı

Ermenistan küstah bir açıklamada bulunarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinin 'yasadışı' ve 'kışkırtıcı' olduğunu iddia etti. Haddi..
Selçuk Bayraktar'dan Biden'a tek karelik cevap
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Biden'a tek karelik cevap

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözleri sonrası Demokrat..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı