CHP'ye kritik soru! 'Dün akşam arayan Amerikalılar...'

ABD'de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediklerini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete olan desteklerini açıkça göstermeleri gerektiğini savunan Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini ileri sürmüştü.

Muharrem İnce'den tepki

Biden'ın skandal açıklamalarına yeni parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce'den de tepki geldi. İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Joe Biden'ı etiketledi ve "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken ifadeler: Amerikalılar bizim zaten malumumuzdu

Yaşananların ardından dikkat çeken bir çıkış da Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda'dan geldi.

Alabarda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adayı İnce'nin 'Beni dün akşam Amerikalılar aradı, kim olduğunu sormayın açıklayamam' ifadesini hatırlatarak "Cümlesindeki Amerikalılar bizim zaten malumumuzdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Muharrem İnce'yi arayan Amerikalılar Biden'ın ortak dostları mıydı?"

Alabarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamına gelen ve Deniz Baykal ile alakalı kaset detayını kendisine izlettiren kimliği belirsiz maskeli adamlar ile Muharrem İnce'yi arayan kimliği belirsiz Amerikalıların, Biden'ın elemanı olan ortak dostları olup olmadığını sordu.