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Siyaset CHP'ye iki gün kala şok! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar
Siyaset

CHP'ye iki gün kala şok! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar

Yeniakit Publisher
2024-03-29 21:51:00 -
CHP'ye iki gün kala şok! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar

Yerel seçimlere iki gün kala CHP'de sürpriz istifalar yaşandı. Mamak’ta CHP 50 üyesi, AK Parti’ye katılarak, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Ankara’nın Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda AK Parti’ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı.

“Gücümüze güç kattılar”

Programda konuşan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, “AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP’den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak’ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak’ı hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.


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