CHP'ye geçen şehirlerde ot bitmiyor! CHP Su Araştırmaları Komisyonu kurdu

Yeni Akit Ankara

CHP’li başkanların yönetiminde olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde suya ilişkin her türlü aksaklık, afetler, kesintiler halkı canından bezdirirken, CHP’nin bir “Su Komisyonu” kurduğu açıklandı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı bünyesinde Su Araştırmaları Komisyonu kurduklarını duyurdu.

CHP yönetimine geçen sehirlerde ot bitmiyor!

Ankara, Büyükşehir Belediyesinin CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimine geçmesi sonrası sürekli su sıkıntısı ile anılmaya başlandı. Melih Gökçek döneminde Kızılırmak Nehri’nin Ankara’ya bağlanmasıyla Kızılcahamam’dan büyük tünellerle su getirilip Ankara’nın 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmıştı.

Yapılan yatırımlarla, yıllık 400 milyon metreküp civarı su ihtiyacı olan Ankara’nın yıllık 1 milyar metreküp su ihtiyacı garanti altına alınmıştı. Ancak Mansur Yavaş, ocak ayı başında yaptığı açıklamada Ankara’da kuraklık olduğunu belirterek, en fazla 110 günlük su kaldığını duyurmuştu. İstanbul’da da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren mega şehirde su kesintileri başlamıştı. Halen Google arama motoruna İstanbul ve su kelimeleri yazıldığında, İSKİ ve su kesintileri ekrana geliyor. Geçtiğimiz yıl su baskınları ve sellerle mücadele eden İzmir de sürekli su kesintileri yaşayan büyükşehirler arasında geliyor.

CHP’nin bastığı yerde neredeyse ot bitmezken, partinin kuracağı Su Komisyonu’nun neler yapacağı kamuoyunda merak konusu oldu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı bünyesinde Su Araştırmaları Komisyonu kurduklarını duyurdu.

Su Araştırmaları Komisyonunu başta kuraklık, kirlilik ve yanlış su yönetiminden kaynaklı sorunlar olmak üzere su güvenliği ve stresine dair bilgi toplamak, araştırma yapmak tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla kurduklarını aktaran Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Ülkemizdeki 25 havza içerisinden seçeceğimiz belirli havzalarda saha incelemeleri ve arama toplantıları yaparak, yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi, sorunu kaynağında araştırmayı planlıyoruz” dedi.