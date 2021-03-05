CHP’ye evlat öfkesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de 'Hiç yanımızda olmadınız' sözleriyle tepki gösterdi.

Diyarbakır anneleri CHP’li Özel ve Tanrıkulu’ya gösterdikleri tepkiyi anlattı.

PKK’nın 6 yıl önce kaçırdığı kızı Songül için eylem yapan Fatma Akkuş, ‘Kızımın fotoğrafını Özgür Özel’in eline verdim. Bu senin kızın olabilirdi. Kendini benim yerime koy. Her gün bağıra bağıra insan hakları ve demokrasiden bahsediyorsun. Bir kez bile acımızı dile getirmedin dedim’ ifadelerini kullandı.