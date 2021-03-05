  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’ye evlat öfkesi
Gündem

CHP’ye evlat öfkesi

Diyarbakır anneleri CHP’li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu’ya gösterdikleri tepkiyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:29:00 -

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de 'Hiç yanımızda olmadınız' sözleriyle tepki gösterdi.

Diyarbakır anneleri CHP’li Özel ve Tanrıkulu’ya gösterdikleri tepkiyi anlattı.

PKK’nın 6 yıl önce kaçırdığı kızı Songül için eylem yapan Fatma Akkuş, ‘Kızımın fotoğrafını Özgür Özel’in eline verdim. Bu senin kızın olabilirdi. Kendini benim yerime koy. Her gün bağıra bağıra insan hakları ve demokrasiden bahsediyorsun. Bir kez bile acımızı dile getirmedin dedim’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adil

Kime ne anlatiyorsun sen bacım. Senin kızını kaciranlarla birlikte hareket eden birinden kızını istiyorsun. Bunlar aynı kaptan yiyen insanlar zaten. Chp=hdp
  • Yanıtla

Vatan Sevdalısı

chp gittiğine gidececegine pişman olmuştur. Ama gittiği yinede iyi diyorum.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın şehadet..
Defalarca Tv 5'e çıkmıştı: Levent Gültekin'den merhum Erbakan Hoca hakkında haddi aşan ifadeler!
Medya

Defalarca Tv 5'e çıkmıştı: Levent Gültekin'den merhum Erbakan Hoca hakkında haddi aşan ifadeler!

Halk Tv canlı yayınına katılan 'gazeteci' Levent Gültekin, merhum Necmettin Erbakan Hoca için haddi aşan ifadeler kullandı.

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!
Gündem

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!

Aralarında Levent Üzümcü ve Rutkay Aziz gibi Gezi kalkışmasına destek verenlerin de olduğu 262 tiyatrocu, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay