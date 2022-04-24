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Siyaset CHP’ye batan Seçim Kanunu’nda anayasaya aykırı bir durum yok!
Siyaset

CHP’ye batan Seçim Kanunu’nda anayasaya aykırı bir durum yok!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliğin kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 09:57:00 -
CHP’ye batan Seçim Kanunu’nda anayasaya aykırı bir durum yok!

Akit’e konuşan milletvekilleri AYM’nin kararını Akit’e değerlendirdi.

Temsilde adalet sağlanıyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, şunları dile getirdi: “Görüşülecek, anayasaya aykırı olup olmadığı incelenecek. Tabii ki burada seçim kanununun AYM’ye aykırı herhangi bir yönü yok. Çünkü seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirerek, her partinin aldığı oy oranında bir milletvekili çıkarmasını da ön görerek temsilde adaleti sağlayan bir düzenlemedir. Yani bu anayasanın öngördüğü bir düzenlemedir. Anayasaya aykırı bir karar yok. Bu davanın sonuçlanması demek değildir.”

CHP’nin başvurusu kıstas değil

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan de, “Anayasa Mahkemesi, Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliğin kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etmesi, topyekün ret anlamında değildir. Maddeler üzerinde görüş bildirileceği noktasında değerlendirilebilir” diye konuştu.

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