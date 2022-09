CHP'nin Yunan aşkı depreşti! Yunanistan'ın düşmanlığı umurlarında değil

Edirne'de CHP'li Uzunköprü Belediyesi, ilçe merkezine sözde 'Yunan Adalet Tanrıçası Themis'in heykelini dikti.



Açılış töreninde konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni Yunan heykelinin Uzunkörpü Belediyesi'ne hayırlı olmasını diledi.



Özlem Becan, yaptığı konuşmada; "Olayın yaşandığı ilk gün dediğimiz gibi yok edilen Adalet Anıtı'mızın yerine daha büyüğünü ve daha güzelini yerleştirdik. Adalet ve düzen tanrıçası Themis bizlere nasıl adil olmamız gerektiğini çok net bir biçimde özetliyor. Gözlerinin bağlı olması tarafsızlığı, sol elindeki terazi eşitliği ve adil yargılanmayı, sağ elindeki kılıç verilen cezaların caydırıcılığını ve gücünü, kitaplar ise kanunları temsil ediyor. Tanrıçanın ayaklar altına aldığı yılan ise toplumdaki tüm kötülüklerin ayaklar altına alınmasını gösteriyor. Evet, adalet yalnızca anıtlar ile korunmaz. Adalet, bir canlı gibi devlet ile toplum arasında yaşaması gereken bir kavramdır. Böylece adalet, her bireyin yaşamına dokunabilir ve geleceklerinin teminatı olarak görevini yerine getirebilir. Söylediği her söz ile halen önümüzü aydınlatmakta olan Ulu Önderimiz "Bir hükümet, ancak adalete dayanabilir. Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır" demiştir. Bu yüzden adalet, ülkemizin her ferdi için hayati önem taşımaktadır. Evlatlarımızın gözlerine her baktığımızda, onların geleceklerini aydınlatmak zorunda olduğumuzu ve bunun yalnızca adalet ile mümkün olduğunu bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yunan'ın sözde Adalet Tanrıçası Themis'in heykelinin açılışına çok sayıda CHP'li, belediye personeli ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katıldı.