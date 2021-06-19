CHP'nin yeni Ecevit'ine tepkiler çığ gibi

Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada diplomatik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Tüm dünya iki lider arasındaki görüşmeden çıkacak sonuçları merak ederken, Biden ve Erdoğan yaptıkları açıklamalarda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede tercüman olarak Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ı görevlendirdi.

CHP'li Özgür Özel'den hadsizlikte zirve!

28 Şubat postmodern darbe sürecinde, Bülent Ecevit tarafından TBMM'den kovularak başörtüsünün simge isimlerinden olan Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ın NATO'da görevlendirilmesi, CHP'yi rahatsız etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada haddini aşan alçak ifadeler kullandı.

İşte CHP'nin yeni Bülent Ecevit'i Özgür Özel'i hadsizliğin zirvesine çıkaran o çukur sözleri:

"Cumhuriyetin değerlerine taban tabana zıt. Bazı sembol isimleri vampir gibi hepimizin vergilerinden cumhuriyetin kasasına çökmüşler, vampir gibi kan emiyorlar. Bu da bir tür sistem ile hesaplaşma belli isimleri taltif etme falan, işte bak geçmişte şu işte Ayasofya imamının ailesi, geçmişte işte başörtüsü meselesinin sembol isimlerinden bir tanesi bunları son derece kritik görevlere getirip bir de vampir gibi ülkenin kanını emdirerek cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata da kapılıyor insan"

Vatandaşlar hadsizliğe kayıtsız kalmadı!

Vatandaşlar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda adeta haddini bildirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları: