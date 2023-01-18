CHP'nin yayın organı Halk TV'den bomba Abdullah Gül iddiası!

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken, Abdullah Gül ismi tekrar gündeme geldi. CHP'nin yayın organı Halk TV, önce Abdullah Gül haberi yaptı sonra haberden Abdullah Gül bölümlerini çıkardı. Ancak Halk TV, Abdullah Gül'lü Twitter paylaşımını silmeyi unuttu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için Abdullah Gül ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

İşte Gül ile temastaki 4 parti...

Halk TV'de Ercan Dalgıç imzasıyla, "Altılı Masa'da adaylık eğilimleri: Dört parti Abdullah Gül ile yakın temasta" başlıklı bir haber yayınlandı. Haber Halk TV'nin resmi Twitter hesabından da aynı başlıkla paylaşıldı. Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti ile adaylık konusunda yakın temasta olduğu belirtildi.

Genel Başkan ve kurmaylar düzeyinde...

Halk TV'ye konuşan Altılı Masa kaynakları, masada yer alan dört siyasi partiden Genel Başkan ve kurmaylar düzeyinde Gül'e sık sık ziyaret yapıldığına dikkat çekiyor. Altılı Masa'da, Gül'ün olası adaylığına yönelik bir eğilim bulunmasa da istişare sürecinde Gül'ün de görüşlerinin önem taşıdığı belirtiliyor.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı Gül kozu!

Son dönemde İYİ Parti lideri Meral Akşener'le Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma olduğu kulislere yansımıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını önlemişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında gemileri yakınca Akşener, Abdullah Gül’ü de denkleme dahil etmek istemiş olabilir" diye yazmıştı.

Gül ile Akşener'in aracısı İYİ Partili vekil!

Aydınlık da Abdullah Gül'ün İyi Partili bir vekille uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu buluşmalarda alınan kararların, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iletildiğini yazmıştı. Gül'ün “Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması. Ben Ali Babacan'ı ikna ederim. Temel Bey'le de görüşürüm. Siz de Ahmet Bey'i ikna edin.” dediği iddia edilmişti.

Aday olmasam da olur ama siz yine de...

Görüşmelerde Gül'ün adaylığı da gündeme geldi. Gül, aday olmak gibi bir ısrarı olmadığını söylese de “Ama siz yine de aranızda bir görüşün.” diyerek isminin gündeme gelmesini istedi. Habere göre Gül, sadece İyi Partili vekille değil diğer partilerle de temastaydı. Gül, DEVA Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Candan Karlıtekin aracılığıyla öneri ve görüşlerini 6'lı masadaki liderlere ulaştırıyor.