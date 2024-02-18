CHP'nin üzerini çizdiği Lütfü Savaş kayıplara karıştı!
CHP'nin aday tanıtım toplantısında adı anons edilmeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kayıplara karıştı.
CHP'nin bugün düzenlediği aday tanıtım toplantısında Esenyurt ilçe adayıyla Ali Gökmen ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Lütfü Savaş'ın adı anons edilmedi.
CHP ve terör sözcüsü DEM Parti arasında bir süredir devam eden ittifak görüşmelerinde Esenyurt’ta anlaşıldığı iddia edilmişti. Aday tanıtım toplantısında CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği Ali Gökmen'in adı okunmadı.
Toplantıda öte yandan, Savaş'ın adı da anons edilmeden Hatay'ın ilçe adayları tanıtıldı.
Lütfü Savaş yaşadığı büyük şoktan sonra kayıplara karıştı.
Savaş'ın sosyal medya hesabından son olarak 17 Şubat'ta paylaşım yapıldığı görüldü.
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