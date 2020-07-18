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Gündem

CHP’nin Türkçe ezan zulmünün 88. Yıldönümü

Tek parti döneminde ilk Türkçe Ezan Fatih Camii’nde okunmuş, genelgeye uymayanlar çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:26:00 -
CHP’nin Türkçe ezan zulmünün 88. Yıldönümü

 R.Ekrem Şahan  Ankara 

CHP’nin İslam’a müdahalelerinden biri olan Ezan yasağı, 88 yıl önce bugün uygulandı. 18 Temmuz 1932’de resmen ilan edilen Türkçe Ezan genelgesi, tam 18 yıl yürürlükte kaldı. 3 Şubat 1932 tarihine denk gelen Kadir Gecesi’nde, Ayasofya Camii’nde Türkçe Kur’an, tekbir ve kamet okundu. 18 Temmuz’da da Diyanet, ezanın Türkçe okunmasına karar verdi. Türkçe ezanın ilk okunduğu yer Fatih Camii oldu. Müslümanlığın bu coğrafyada kalıcı olmasına da büyük katkısı olan Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış olan bir caminin seçilmiş olması da bir nevi meydan okumaydı.

Zulüm 18 yıl devam etti!

Bu tarihten itibaren tam 18 sene boyunca Türkçe ezan baskısı devam etti. Müslüman halkımızın iradesi ile seçilmiş olan Adnan Menderes ve Demokrat Parti iktidarı başa geldiğinde, yaptığı ilk icraatlardan biri, Müslüman coğrafyasının temsili olan Ezan-ı Şerif’i tekrar asli diline çevirmek oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Vatandaş

Anlamadan inanmak mı yoksa anlayarak inanmak mı daha doğru?
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Almanya Incil'i Almanca, Isvec Isvecce, Ingiltere Ingilzce okuyor ama nedense ZULUM OLMUYOR!

Ustelik ekonomi ve teknolojide, halklarina refah saglamada almis baslarini gidiyorlar!!!!Ama Kuran'i ve Ezani kendi dillerinde okumaya direnen, kendi kökünü ve dilini inkar eden Araplasmis ulkeler petrolu yoksa dilencilik yapiyor. Neyse, bizler her ulkede yasar bas taci oluruz, kendimizi de ailemizi de refaha ulastiririz ve ulastiriyoruz da. O kafadaki kisiler Arapca ezan dinleyip mest olurken dilenmeye devam edin, hayirli isler hepinize, daha fazlasina mustehaksiniz, %100 bulacaksiniz da, o zaman hatirlarsiniz yazdiklarimi:)
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