CHP’nin Türkçe ezan zulmünün 88. Yıldönümü

R.Ekrem Şahan Ankara

CHP’nin İslam’a müdahalelerinden biri olan Ezan yasağı, 88 yıl önce bugün uygulandı. 18 Temmuz 1932’de resmen ilan edilen Türkçe Ezan genelgesi, tam 18 yıl yürürlükte kaldı. 3 Şubat 1932 tarihine denk gelen Kadir Gecesi’nde, Ayasofya Camii’nde Türkçe Kur’an, tekbir ve kamet okundu. 18 Temmuz’da da Diyanet, ezanın Türkçe okunmasına karar verdi. Türkçe ezanın ilk okunduğu yer Fatih Camii oldu. Müslümanlığın bu coğrafyada kalıcı olmasına da büyük katkısı olan Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış olan bir caminin seçilmiş olması da bir nevi meydan okumaydı.

Zulüm 18 yıl devam etti!

Bu tarihten itibaren tam 18 sene boyunca Türkçe ezan baskısı devam etti. Müslüman halkımızın iradesi ile seçilmiş olan Adnan Menderes ve Demokrat Parti iktidarı başa geldiğinde, yaptığı ilk icraatlardan biri, Müslüman coğrafyasının temsili olan Ezan-ı Şerif’i tekrar asli diline çevirmek oldu.