  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'nin "terlik" tiyatrosu ortaya çıktı
Siyaset

CHP'nin "terlik" tiyatrosu ortaya çıktı

CHP'nin Maltepe mitinginde "Kağıt toplayıcısıyım, açım geçinemiyorum" diyerek kürsüye çıkan Nusret Güllü isimli vatandaş, yırtık terliğini çıkartarak, "Bunu da çöpten alıp giymiştim" diyerek algı operasyonu yaptı. Geçinemediğini iddia eden Güllü'nün içki masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:04:00 - 2022-05-23 17:04:26

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.

Yırtık terliğini çıkararak "Bunu da çöpten alıp giymiştim" diyen Güllü'nün duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.

Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkol sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü. 

"Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki tarzı ve giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.

Fotoğrafları gören pek çok sosyal medya kullanıcısı, Güllü'ye ve CHP'ye büyük tepki gösterdi.

İşte Nusret Güllü'ye gelen tepkilerden bazıları:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vanlı mehmet

Hala CHP diyen hala millet ittifakı diyenin aklında dan şüphe ederim

şeyh şamil

Bunun gibi adi yalan ve iftiralar günlük değil artık dakikalık yapılıyor. İftiranın kanunda hiç bir yaptırımı yok mu? Yapanın da oraya çıkaran CHP nin tamamını içeri tıkın.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay