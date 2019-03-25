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CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, mason localarına üye olduğu ortaya çıktı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:33
CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in, mason localarına üye olduğu ortaya çıktı.

Yapılan törenle mason giysisini giyen ve belgesini alan Soyer’in, mason locasına kayıt yaptırdığı fotoğraflar sosyal medya ve haber sitelerine düştü.

 Adaylığı tartışmalara neden olmuştu

CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 12 Eylül'ün başsavcısı Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i aday göstermesi parti içinde ve vatandaşlar arasında tartışmalara neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:33
  1. İzmir
  2. tunç soyer
  3. mason

YORUM YAZ

  • hasanhasan52 dk önce
    mason olmasa zaten izmirde ne aday gosterilebilir nede secilebilir..
  • HarunHarun53 dk önce
    Masonlocalari kapatilmali
  • ümitümit1 sa önce
    İzmirli kardeşlerim bu sefer bu gidişe bir dur diyecektir. Mason lobileri ve illegal yapılar chp yi ne hale getirdi gördüler. Bunlara dersini vermek lazım chp yi bunlardan kurtarmak lazım.
  • sukrusukru1 sa önce
    Bu adamın sadece mason olduğunumu sanıyorsunuz.Öyleyse hiç iki ayaklı bukelemun görmemişsiniz demektir.
  • nooooonooooo1 sa önce
    teröristleri meclise sokmuşuz adamın masonluğunu tartışıyoruz, komik
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    EE NE OLACAKTI,NE BEKLİYORSUNUZ.BUNU MİLLETE DEKLARE EDİN.
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Şaşırdık mı?BEKA değil daha ötesi var artık bu seçimde...ölümüne reisss
  • ReisReis1 sa önce
    Mason olduğunu öğrenince izmirli malum çevreler daha iştahla oyunu verirler

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