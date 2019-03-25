CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı! CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, mason localarına üye olduğu ortaya çıktı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in, mason localarına üye olduğu ortaya çıktı. Yapılan törenle mason giysisini giyen ve belgesini alan Soyer’in, mason locasına kayıt yaptırdığı fotoğraflar sosyal medya ve haber sitelerine düştü. Adaylığı tartışmalara neden olmuştu CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 12 Eylül'ün başsavcısı Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i aday göstermesi parti içinde ve vatandaşlar arasında tartışmalara neden olmuştu.

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