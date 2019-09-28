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CHP’nin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla bilinen Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:03
CHP’nin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı

CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen "Suriye’de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı" gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının bitimine kadar sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan konferansta, katılımcıların konuşmasını salondakiler takip edebildi.

CHP tarafından yayımlanan konferans akışında PYD yandaşı Amy Austin Holmes'in ismi en altta yer alıyor.

Amy Austin Holmes'in sosyal medya hesabı terör örgütü PYD saflarındaki teröristlerle verdidiği pozlarla dolu.

Katılımcılar arasında yer alan ve terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes skandal ifadeler kullandı. Yenişafak'ın takip ettiği o konferansta terör örgütünü ‘barış gücü’ olarak nitelendiren Holmes, "PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. %60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar , Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor" dedi.

Oysa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu, "PYD de katılacak mı?" Sorusuna "Onlar hariç, onların dışında. Suriye’nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir" cevabını vermişti.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:03
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. PYD
  4. Amy Austin Holmes

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga41 dk önce
    Lahmacun da mı ısmarlamışlar ?
  • Necmettin Necmettin 42 dk önce
    Asıl terör örgütü CHP örgütüdür diğerleri bunların eline su dölemez
  • Necmettin Necmettin 1 sa önce
    Ne perhizi ne lahanası 

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