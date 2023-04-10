CHP'nin "Suç makinesi" milletvekili adayı!
CHP'nin Mersin'de beşinci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır birçok suçtan kaydı bulunduğu iddiası Mersin CHP’yi karıştırdı. Cumhuriyet Gazetesi’nin de Hasan Ufuk Çakır'ın haberini ‘CHP’nin Mersin adayı suç makinesi çıktı’ başlığı ile yapıp sonrasında haberi yayından kaldırdığı görüldü.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partilerin milletvekili adaylarını belirleme süreci bugün sona eriyor. Partilerin adayları belli olurken, adaylar hakkında araştırmalar da başladı.
"CHP'NİN ADAYI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI"
Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, CHP’nin Mersin’de beşinci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır suç makinesi çıktı.
Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlara geçtiği anlaşıldı.
Çakır’ın sicilinin temiz olmaması ise CHP kanadından büyük tepki topladı ve Mersin CHP teşkilatında büyük kopuşlara sebep olacağı ileri sürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CUMHURİYET GAZETESİ HABERİ SİLDİ!
Cumhuriyet Gazetesi Hasan Ufuk Çakır'ın haberini 'CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı' başlığı ile yapıp sonrasında haberi yayından kaldırdığı görüldü.