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Gündem CHP’nin ‘sahra hastanesi’ tiyatrosu değil
Gündem

CHP’nin ‘sahra hastanesi’ tiyatrosu değil

Yeniakit Publisher
2023-05-13 10:28:00 -
CHP’nin ‘sahra hastanesi’ tiyatrosu değil

Zilletin besleme medyasının “düzmece temel atma töreni” dediği Defne Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor. 24 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temelini attığı Defne Devlet Hastanesi’nin inşaatının 48. gününde video paylaşıldı. Hastanenin bitimine 12 gün kala inşaatın büyük oranda bittiği, tıbbi cihazların tamamlandığı ve odaların hazır hale getirildiği görüldü.

 HABER MERKEZİ 

Zilletin besleme medyasının “düzmece temel atma töreni” dediği ve 1.5 ayda tamamlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi, açılış için gün sayıyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde enkaza dönen 11 ilde hayata dönüş için gerekli çalışmalar devam ediyor.

TEMELİNİ ERDOĞAN ATMIŞTI

Depremde en çok hasar gören illerden biri olan Hatay ve ilçelerinin imarı için ivedilikle çalışmalar sürerken 24 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı Defne Devlet Hastanesinin inşaatının 48. gününde video paylaşıldı. Hastanenin bitimine 12 gün kala inşaatın büyük oranda bittiği, tıbbi cihazların tamamlandığı ve odaların hazır hale getirildiği görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da Hatay’da yapımı süren Defne Devlet Hastanesine ilişkin bir paylaşım geldi. Bakan Koca’nın paylaştığı videoda, inşası süren devlet hastanesinde hastaların teşhisi ve tedavisi için kullanılacak olan ekipmanların yer aldığı dikkat çekti.

300 YATAKLI KOMPLEKS

Bakan Koca, hastanenin 300 yataklı olduğunu ifade ederken, binanın prefabrik ya da geçici olmadığını kaydetti. Hastanenin tamamlandığında bütün birimleriyle hizmet vereceğini ve bütün odaların da teknik altyapısı sayesinde ihtiyaç olduğu durumlarda yoğun bakıma dönüşebileceği bilgisini veren Fahrettin Koca, şöyle devam etti: “Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.”

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