CHP'nin provokasyonuna geçit vermediler! Mahmut Tanal'a soğuk duş: Apar topar bölgeden ayrıldı
Şanlıurfa'da pazardaki fiyatlar üzerinden provokatörlük yapmaya çalışan CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal'a vatandaş geçit vermedi. "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." ifadelerini kullanan vatandaşların tepkisi üzerine Tanal bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa Pazaryeri'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında limonla şov yapan Tanal, soğanın kilo fiyatı üzerinden provokasyona girişti.
Tanal, elindeki limonu sıkarken, vatandaşlara AK Parti'ye oy vermeme çağrısı yaptı. Soğanın 25 kilo olduğunu söyleyen Tanal, "Çoluk çocuğunuzun geleceği için AK Parti'ye oy vermeyin." dedi.
"Davamızı satmayız biz"
Limon ve soğan üzerinden provokasyon yapan Tanal'a vatandaşların tepkisi ise çok net oldu. Limonlu şova geçit vermeyen bölge halkı, "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözleri ile Tanal'a tepki gösterdi.
Mahmut Tanal bölgeden ayrıldı
Bölgede beklediği karşılığı bulamayan Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.
Vali Ayhan provokasyona cevap verdi
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan CHP'li Tanal'ın paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
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Sosyal medyadaki bu tarz paylaşımlarla halkımız, provokasyonlara fırsat vermeyecektir. Varsa somut ihbar, Devletimizin kurumlarına resmî yollardan bildirilebilirse gereği yapılacaktır. Kimsenin hiç endişesi olmasın, tarafımızca seçim güvenliği için tüm tedbirler alınmaktadır.
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