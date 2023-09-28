CHP'nin PM toplantısında 'değişim' kavgası! Kılıçdaroğlu'ndan iç muhalefete azar!

CHP'de değişim isteyenler PM toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na “Delege listelerini eş dostla doldurdunuz” diyerek tepki gösterdi. CHP lideri de “Değişim derken muhalefeti unuttunuz” karşılığını verdi.

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de sular durulmuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrısının yankıları devam ederken gerginlik CHP'nin önceki gün yapılan PM toplantısında iyice alevlendi.

CHP'de kurultay tarihinin resmiyet kazandığı parti meclisi toplantısı da olaylı geçti. Toplantıda çok sayıda başlıkta tartışma yaşanırken değişim isteyen iç muhalefet ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında sert tartışmalar yaşandı. Kulislerde konuşulanlara göre, bu tartışmalara Kılıçdaroğlu da zaman zaman katılarak, iç muhalefeti fırçaladı.

EŞ DOST İSİMLERİN DELEGE GÖSTERİLMESİNE TEPKİ

PM toplantısında değişim isteyenler, Ankara başta olmak üzere birçok ilde Genel Merkez'e yakın "eş-dost" isimlerin delege gösterilmesine büyük tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler ise "Değişim isteyip duygusal kopuş var diyerek, Kılıçdaroğlu yeniden seçildiğinde onun adına nasıl oy isteyeceksiniz" şeklinde tepki gösterdi.

''NEYİ KAYBETTİĞİMİZİ TARTIŞAMADIK BİLE''

Kulislerde konuşulan göre; toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kaybettik arkadaşlar. Niye kaybettiğimizi, niye kazanamadığımızı tartışamadık bile. Seçimden bir gün sonra değişim çağrısı yanlıştı. Seçimin hemen ardından tartışmalar başladı. Değişim derken muhalefeti unuttunuz" dediği öğrenildi.

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''KURULTAY İŞLERİYLE İLGİLENMİYORUM''

Değişimciler, Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerin, kongre üyelerine baskı yaptığını iddia ederken, Kılıçdaroğlu, "Ben kurultay işleriyle ilgilenmiyorum, arkadaşlar da ilgilenmiyor ama bazı arkadaşlarımız tümüyle kendini buraya vermiş durumda, bu doğru değil" dedi.