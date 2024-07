CHP’nin ortağı indirdi! Yine DEM yine bayrak skandalı

Erciş Belediyesi’nin DEM’li yönetimi Zabıta Müdürlüğü önündeki direkte bulunan Türk Bayrağını 17 gün önce çıkardı.

Erciş Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Baran Bilici göreve başladıktan sonra halkın, kadınların, çocukların ve Erciş’in yararına olmayan icraatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Şimdi de Erciş Belediyesi önünde bulunan direkteki Türk Bayrağı çıkarıldı.

17 GÜNDÜR BAYRAK YERİNE ASILMADI

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binası önündeki direkten 19 Haziran 2024 tarihinden önce çıkarılan Türk Bayrağı, henüz yerine asılmadı.

Türk Bayrağı’nın çıkarılmasından rahatsız olan Ercişliler Bayrağın neden çıkarıldığını merak ediyor.

“BAYRAĞIMIZA DOKUNMAYI DAHİ AKLINDAN GEÇİRME”

Türk Bayrağının bir an önce yerine asılmasını isteyen Ercişliler, “Türk Bayrağını çıkarmak senin görevin mi, madem başkan olarak seçildin halka hizmet et. İdeolojik yaklaşımlarla bizim değerlerimizle oynama, hele ki bayrağımıza asla dokunma, dokunmayı dahi aklından geçirme. Çıkardığın Türk Bayrağını vakit geçirmeden bir an önce yerine as.” diyerek tepki gösterdi.

TÜRK BAYRAĞI NEDEN ÇIKARILDI?

Erciş Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Baran Bilici’den cevap bekleyen sorular;

Zabıta Müdürlüğü önündeki Türk Bayrağını direkten neden çıkardınız?

Bayrağı çıkaralı 17 gün olmasına rağmen, hala yerine neden asmadınız?

Türk Bayrağı yerine ne zaman asılacak?

Diyelim ki bayrak yıprandı, yenisini almadan eskisini neden çıkardınız?

Şayet yeni bayrak asmak için çıkardıysanız, 17 günde Türkiye’nin her yerinden bayrak gelip yerine asılamaz mıydı?

Yoksa Erciş Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Baran Bilci’nin Türk Bayrağı düşmanlığı mı var?

Kaynak: Van Postası Gazetesi