CHP’nin onca rezilliğine rağmen başkan vekili seçildi. İbrahim Akın’dan mesaj var
CHP’lilerin türlü oyunlarına ve adeta kumpas kurmalarına rağmen Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan AK Partili İbrahim Akın, göreve başladı. Akın, “18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık” dedi.
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın’dan açıklama geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde meclis üyelerinin oylarıyla göreve seçilen Akın, sonuçların açıklanmasının ardından gece göreve başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, “Bu makam bize bir emanet. 18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık.” dedi.
Akın, yeni dönemde ilçenin her mahallesinde hizmet seferberliği başlatacaklarını, vatandaşların beklentilerine hızlı ve kararlı şekilde yanıt vereceklerini belirterek, Bayrampaşa'nın artık kaybedecek vaktinin olmadığını dile getirdi.
