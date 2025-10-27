  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP’nin onca rezilliğine rağmen başkan vekili seçildi. İbrahim Akın’dan mesaj var
Gündem

CHP’nin onca rezilliğine rağmen başkan vekili seçildi. İbrahim Akın’dan mesaj var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’nin onca rezilliğine rağmen başkan vekili seçildi. İbrahim Akın’dan mesaj var

CHP’lilerin türlü oyunlarına ve adeta kumpas kurmalarına rağmen Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan AK Partili İbrahim Akın, göreve başladı. Akın, “18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın’dan açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde meclis üyelerinin oylarıyla göreve seçilen Akın, sonuçların açıklanmasının ardından gece göreve başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, “Bu makam bize bir emanet. 18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık.” dedi.

Akın, yeni dönemde ilçenin her mahallesinde hizmet seferberliği başlatacaklarını, vatandaşların beklentilerine hızlı ve kararlı şekilde yanıt vereceklerini belirterek, Bayrampaşa'nın artık kaybedecek vaktinin olmadığını dile getirdi.

CHP’ye bir darbe daha! Mahkemeden Bayrampaşa kararı
CHP’ye bir darbe daha! Mahkemeden Bayrampaşa kararı

Gündem

CHP’ye bir darbe daha! Mahkemeden Bayrampaşa kararı

Saygısızlar saygı bekliyor... CHP, arka bahçesi olan yargıyı özlüyor yine... Bayrampaşa'daki kura skandalı yargıdan döndü...
Saygısızlar saygı bekliyor... CHP, arka bahçesi olan yargıyı özlüyor yine... Bayrampaşa'daki kura skandalı yargıdan döndü...

Gündem

Saygısızlar saygı bekliyor... CHP, arka bahçesi olan yargıyı özlüyor yine... Bayrampaşa'daki kura skandalı yargıdan döndü...

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

{relation id:1958471 slug:'chpye-bir-darbe-daha-mahkemeden-bayrampasa-karari'}

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu sefer chp mahkemeye giderse ne olacak

ama suc kimde chpden secilip katılan bağımsız kalanlarda yazıklar olsun derler yaazık gercekten

istanbul ve karadenzilier ve kürtler ???

İbrahim Akın, 1978 İstanbul doğumlu aslen Trabzon Çaykaralı anlayan anladı artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23