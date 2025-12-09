CHP’nin napolyonları İBB’yi Whatsap’la yağmalamış

Buğra Kardan İstanbul

Ekrem İmamoğlu’nun illegal örgütünün foyaları bir bir dökülüyor. CHP’nin skandallarla ilgili çıt çıkmayadursun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan, 3 bin 900 sayfadan ve 142 eylemden oluşan iddianame örgüt üyelerinden eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın kayırmacılıklarını ve usulsüzlüklerini ortaya koydu.

ALIN SİZE DELİL

Atayman’a ait dijital materyal, Efe Çakır’ın şirketine İBB’den iş yönlendirdiği gibi Şehir Hatları AŞ ve Medya AŞ’nin ihaleleriyle ilgili ayrıntılar verdiğine işaret etti. Sohbetler bölümünde Şehir Hatları’ndan bir idareciye iskelelerin tadilatlarını oğlunun firmasının yapması talimatını ilettiği müşahede edildi. Ayrıca oğluna WhatsApp uygulamasında Bilgi İşlem Dairesi ve Medya AŞ’nin ihalelerine dair tüyolar verdiği anlaşıldı. Şüphelilerden Burak Arslan’a da mesajlarla ihalelerin verileceği firmaları ve teknik şartnameleri sıraladığı görüldü. Yine MMP adıyla kayıtlı olan şüphelilerden Mehmet Muhittin Palazoğlu’na da ihalelerin teknik şartnamelerini ve fiyatlarını bildirdiği gözlendi. Materyalinin resimler bölümünde ise şüpheli firmaların isimlerine rastlandı.

İSMİ BİLE ‘NAPOLYON’MUŞ!

Bir firmanın adının ‘Napolyon’ olması dikkat çekti. Dünya ve Fransa tarihinde önemli yeri olan Napolyon’un “Para, para, para” sözü akla geldi. İmamoğlu’nun kara kutusu Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı’dan emir alan, şaibeli ihalelerde rolü oynamak, sahte faturalar düzenlemekle suçlanan Atayman için iddianamede şu ifadeler kullanıldı: “İpek Elif Atayman’ın dijital materyalinin sohbetler kısmında Efe Çakır isimli şahısla mesajlaşma verilerinin bulunduğu, söz konusu görüşmede ihaleyle alâkalı konuşmaların olduğu, yine aynı şahısla Şehir Hatları’yla görüşerek oğlunun firma açtığı iskelelerdeki tadilat işlerini yapabileceğini belirttiği, ‘Şehir Hatları’ndan arayacaklar bu şekilde söyledim’ diyerek oğlunun firmasına İBB’den iş yönlendirdiği, İBB’nin ihaleye çıkacağı Medya AŞ’nin ihaleyi alıp Reklamist isimli firmaya vereceği şeklinde mesaj gönderdiği, Burak Arslan adlı şahısla mesaj kayıtlarının olduğu, yapılacak ihalelerin hangi firmalara verileceği, ihalelerin teknik şartnamelerinin üzerinde yapılacak olan düzenlemeler gibi ihale bilgileri yer aldığı, devam eden incelemede Murat Ongun adlı şahısla İBB’den almış olduğu ihaleyi Taha isimli şahsa verecekleri ve anlaşmanın tek taraflı fesih edilebilir şekilde olması gerektiği yönünde konuşma içerikleri olduğu, söz konusu materyalin resimler kısmında ‘İBB’ yazılı kâğıt üzerinde Napolyon, Şimdi, Peripol, Ponte, Silonis, Otto Capital, WTS, Yediyıldız, Net, Beycon, Karbonat ve Reklamist isimlerinin yazılı olduğu, söz konusu yazılı olan isimlerin firma isimleri olduğu ve bahse konu firmaların soruşturma dosyası kapsamında şüpheli firmalardan olduğu değerlendirilmiştir.”