CHP'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Yandaş Nevşin Mengü'den bomba itiraflar

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'na umut bağlayan isimler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Seçim günü FOX TV'de Selçuk Tepeli ile tartışmasıyla gündem olan gazeteci Nevşin Mengü, kendi sosyal medya hesabından seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

'Anadolu Ajansı veri saklamadı'

Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Kanalda durumu anlatmaya çalıştım ama kızdılar bana. Muhalefet veri sayımı konusunda kendisini anlatamadı. Anadolu Ajansı AK Parti tarafından bilgi alıyor durumu olmasın diye her sandık başına bir veya iki kişi görevlendirdi. Aynı sandık başlarına CHP'liler de görevlendirildi. ANKA, CHP'den alıyor sonuçları ama herkesin elinde aynı tutanaklar var. YSK'ya verilerin geç düşmesi normal. Şunu da söylemem lazım Anadolu Ajansı eline veri geçtikçe iletti. Veri saklamadı."