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CHP'nin Meclis başkan adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM Başkanlığı için adayı, partinin Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
CHP'nin Meclis başkan adayı belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
  1. CHP'nin Meclis Başkan adayı
  2. Engin Altay

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