CHP'nin listelerinde dağdan gelen hangi isimler var?

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na projelerini anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İş garantili sertifikalar

Belediye işsizlik sorununu nasıl çözecek?



İzmir'in global dünyanın şartlarına ayak uydurmasını sağladığımızda gerek turizm gerek sanayi sektörlerinde yatırımcıları buraya çekeceğiz. İstihdam yapmak değil istihdam yaratmak belediyenin işidir. Ekonominin büyümesi için yatırımcıların İzmir'e gelmesini sağlayacağız. İzmir, turizme Antalya'dan daha uygun. Uluslararası planda rekabet sağlayacak noktaya gelecek İzmir. Türkiye'nin en başarılı serbest ticaret bölgesini İzmir'de biz kurduk. Şu an sektörün ihtiyaçları ile gençlerin yetenekleri uyuşmuyor. Bunun için merkezler kurarak gençlere iş garantili sertifikalar vereceğiz.

Gençlerimize söz veriyorum

5 yıl içinde İzmir'in arıtma sorununu, 2 yıl içinde katı atık sorununu çözeceğiz. İzmirli gençler kentlerinden övünerek söz edecekler. Gençlere söz veriyorum. 6 ay içinde İzmir'de bir tane çukur bırakmayacağım. Nasıl yapacaksın? Bunu daha önce 100 günde yaptık.

Dağdan gelen hangi isimler var?

Pervin Buldan'ın İzmir'de yaptığı konuşmada İzmir için CHP ile uzlaşacaklarını söyledi. Bunun üzerini Aziz Kocaoğlu koşarak Ankara'ya gitti. "Böyle bir şey olacaksa ben olayım" dedi. CHP'li aday çukur siyaseti için yapılan eylemlere katıldı ve desteklerini açıkladı. Neyin karşılığı olarak bir ittifaka gireceklerini söylemiyor. Biz açık listelerle giriyoruz. Listelerde dağdan gelen hangi isimler var? Siz de çıkın açıklayın. Açıklasınlar, listelerde hangi HDP'li isimler var? Milletin huzuruna çıkıp bunu söyleyemiyorlar.