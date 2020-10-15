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Gündem CHP'nin katletmek istediği yeşillik alan ranta değil halka açıldı
Gündem

CHP'nin katletmek istediği yeşillik alan ranta değil halka açıldı

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi tarafından Albatros Parkı'nın imara açılması AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Kaz Dağları'nda ve birçok alanda AK Parti'yi rantçı olarak suçlayan CHP'nin rantçılığı ise hiçbir muhalif basında görülmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:07:00 -
CHP'nin katletmek istediği yeşillik alan ranta değil halka açıldı

Hükümeti her fırsatta rantçı olarak tanımlayan CHP'nin imara açacağı Albatros Parkı AK Parti ve MHP tarafından engellendi. CHP’li Büyükçekmece Belediyesi tarafından 20 katlı binaların yapılması amacıyla imara açılması istenen Albatros Parkı’nın imar değişiklik planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne getirildi. Büyükçekmece Belediyesi’nin aldığı karar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde İBB AK Parti Grubu ve MHP Grubu tarafından kabul edilmedi. Yeşil alanın tamamı park olarak tescillendi.

CHP Albatros Parkı'nı imara açmak istedi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 20 katlı binaların yapılması amacıyla imara açılması istenen Albatros Parkı'nın imar değişiklik planı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Yeşil alanın tamamı park olarak tescillendi

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan ve sahile sınırı olan Albatros Parkı'nda turizm tesisi yapılması amacıyla 3 Mart'ta karar aldı.

İmamoğlu kabul etmedi

20 katlı binaların yükseltilmesi kararına ilişkin imar değişiklik talebini Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumunda gündeme getirildi. Mecliste görüşülen imar değişiklik talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi. Vatandaşın kullanımına kapatılan parkın ve alanın tamamını da yeşil alan olarak tescilledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında karara bağlanan karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından kabul edilememesi nedeniyle Ekim ayı 3'üncü oturumunda tekrar gündeme geldi.

AK Parti ve MHP katliamı engelledi

İBB Meclisi'ne iade edilen Albatros Parkı'nda 20 katlı binaların yükselmesi yeniden istendi. Ranta açılmak istenen park ise Ekim ayındaki oturumda meclis karar sayısının çokluğu sağlanmasıyla ısrar karar olarak kabul edildi.

Bu kararla Albatros parkının imara açılması bir kez daha önlendi.

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