CHP'nin Katar yalanı ısrarı yandaşlarını bile isyan ettirdi

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve milyonlarca gencin ter döktüğü YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesinde çukur medyası tarafından "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanı servis edildi. Haber kısa sürede birçok muhalif gazete ve tv tarafından yayıldı.

Söz konusu yalana alet olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti?" ifadelerini kullanarak hükümeti hedef aldı.

İddialara ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.

Açıklama sonrası yalana alet olan T24, sınavın ardından kamuoyundan özür diledi. Kılıçdaroğlu ise, özür dilemesi yönünde kendisine yöneltilen taleplere sessiz kaldı.

Yalanda boyut atladılar

CHP yönetimi, söz konusu yalanı bir adım daha öteye taşıdı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yalanlanan "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek" iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.

Yandaşları bile patladı

CHP'nin yalanda ısrarı, yandaş gazeteci ve akademisyenleri bile çileden çıkardı. Sözcü Gazetesi'nden Alişer Delek, CHP'nin ısrarlı yalanına "Katarlı öğrenciler hakkındaki bir yanlışta bu ısrarın ne anlamı var?" derken, akademisyen Deniz Ülke Arıboğan ise "Ne saçma argümanlar ve ne gereksiz bir "yalan bilgide ısrar" tutumu… Kötü muhalefet nedir'e örnek olabilecek bir açıklama" ifadeleriyle tepki gösterdi.