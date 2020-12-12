CHP’nin ‘kanka’matikleri!

“AK Partili isimler birden fazla maaş alıyor” diyerek aslı astarı olmayan iddiaları dolaşıma sokan CHP zihniyetinin, ele geçirdikleri kurumun finans departmanlarını adeta kendilerine bağladıkları ve birçok kurumdan ‘huzur hakkı’ adı altında maaş aldıkları belirlendi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, partili isimlerin çiftliği haline geldiği, İş Bankası’ndaki yönetim kurulu üyeliği maaşlarının ise milyonlarca lirayı bulduğu kaydedildi.

CHP’li birçok siyasinin özellikle yönettikleri belediyelerden akıl almaz maaşları cebe indirdikleri anlaşıldı.

Belediyeleri çiftliğe çevirmişler

CHP’li İmamoğlu’nun kırdığı potları Goebbels edasıyla toplayan Murat Ongun, 3 farklı görevden toplamda 45 bin lira maaş alıyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun, aynı zamanda başkan danışmanlığı görevini yapıyor ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 60 milyon liralık İBB ihalesini, şirketiyle aynı adresi taşıyan iki taşeron firmaya pasladığını deşifre ettiğimiz İBB Mali Denetçisi Ertan Yıldız da huzur hakkı zenginlerinden. Yıldız mali danışmanlığın yanı sıra, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı bulunuyor. Üç ayrı görevde 45 bin liralık huzur hakkı hesabına yatıyor. İBB Danışmanı Yiğit Oğuz Duman da bol huzurlu hayat sürenlerden. Duman, İstanbul Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSPER Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Üç ayrı görevden üç ayrı maaş alıyor. Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra, İBB Meclis Üyesi, BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İBB İmar Komisyonu Üyeliği bulunuyor. Kağıt üzerindeki görevlerin tamamından ayrı ayrı maaş alıyor.

Milyonluk maaşlar

CHP’li isimlerin İŞ Bankası Yönetim Kurulu Üyesi kılıfıyla aldıkları maaşlar da dudak uçuklatıyor.

CHP’nin yüzde 28.09 hissesine sahip olduğu İş Bankası’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan 4 partiliye yılda 1’er milyon liraya yakın para ödeniyor. Ayda 12 bin lira maaş ve yıllık 800 bin lira civarında huzur hakkı alan üyeler, bankadaki görevleri sonra erdikten sonra İş Bankası’nın diğer iştiraklerinde görev yapıyor. Hali hazırda CHP’nin atadığı Rıdvan Selçuk, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek ve Hakan Özyıldız İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor.