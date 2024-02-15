CHP’nin kalemşor ve trolleri maden heyelanı sonrası yine sahnede! Acıdan rant devşirdiler

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Depremler, seller, terör olayları ve maden faciaları olunca ellerini ovuşturan CHP yanlıları ahlâk dışı tavırlar sergilemeye devam ediyor. İlke yoksunu fonlu provokatörler ise acılardan rant elde etmekte, elim olaylardan yararlanarak hükümete yüklenmekte beis görmüyor. Soma’da ve Ermenek’te vuku bulan maden kazalarında, 6 Şubat depremlerinde, terör eylemlerinde ölenlerin sayısının açıklananın 4-5 katı olduğu iftirasını yayanlar Erzincan İliç’te meydana gelen heyelanın akabinde de aynı yalana sarıldı.

İddialar çürütüldü

CHP’nin trollerinin “Toprak altında kalanların sayısı resmi rakamın 5 katı” yalanı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nce çürütüldü. Merkez tarafından “Erzincan İliç’te bulunan altın madeni alanında toprak kaymasının ardından sayıma geçilmiştir. Sayımda maden sahasında çalışan 667 işçiden 9’una ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz” denildi. Ayrıca madenden Fırat Nehri’ne siyanür döküldüğü iddiasının aslı astarı olmadığı vurgulandı.

Çok geçmeden hem CHP’nin kanalları Halk TV ve Tele1’de hem de sosyal ağlarda siyanür konusunda 2022’de Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’un ses etmediğini savunanların palavraları ellerinde patladı.

İftiralardan medet uman fonlu haberciler, yorumcular ve trollere öfke yağdı. Algı oyunlarına, haksız ithamlarına yenilerini ekleyen bu art niyetliler için “Utanç genleri yok. Acıları da köpürtmekten, siyasi ranta çevirmekten çekinmiyorlar” denildi.

Yüzleri de kızarmıyor

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Hikmet Genç de şunları söyledi: “Afetler, kazalar dünyanın her yerinde oluyor. Tabii bizim ülkemizde afetleri, kazaları takiben garip durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Muhalif kanallarda ve sosyal ağlarda yalan bol. Buralarda depremlerde, facialarda, terör eylemlerinde ölenlerin adedinin bildirilenin 4-5-10 katı olduğu anlatılıyor. Çok yanlış. Zaman zaman bir yerden fonlanan haberciler ve troller maden facialarına, orman yangınlarına gereken müdahalenin yapılamadığı palavrasını ortaya atıyor.

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Yalan haber yapmak gayri ahlakidir

Heyelanı takiben arama kurtarma çalışmaları başladı. Savcılar devreye girdi. Tabii bunları görmezden gelerek toprak altında bulunanların sayısını abartanlar da oldu. Bu çok büyük bir ayıptı. Yani yalan haber yapmanın, algı operasyonu yürütmenin, dezenformasyonun gayri ahlâki olduğu unutulmamalı. Medya gazeteci kamu adına denetleme yapar. Gazeteci halkı yanlış bilgilendirmez. Kaotik ortam oluşturma gayretinde bulunmaz. Bunu yapan yalancıdır, sahtekârdır. Ne yazık ki yalancı, haysiyet celladı çok. Uygulayıcılar kararlı olmalı, dezenformasyona gidenlere ağır yaptırımlarda bulunmalı aksi takdirde tezviratlar önlenemez.”