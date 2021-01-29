CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifaların ardından CHP'de Meclis sandalye sayısının ne kadar olduğu merak ediliyor.

CHP’nin kaç milletvekili var?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. İlk konuşan Çelebi, siyasi yaşamının bir kumpasla başladığına, Ergenekon davası ve sonrasında CHP'den milletvekili seçildiğine dikkat çekti. Partide ve Meclis'te en aktif milletvekillerinden biri olduğunu belirten Çelebi, CHP’nin topluma hızlı veri aktarmak için kurmuş olduğu ve 24 Haziran 2018 seçim gecesi çöken ’Adil Seçim Platformu’ sisteminden sorumlu olanların istifasını istediğini hatırlattı.

Çelebi, "Yaptığım öneriler hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Gereği yapılmamış, ilgililer ne istifa etmiş ne de görevden alınmıştır, üstüne üstlük bu kişiler el üstünde tutularak üst yönetimde görev almaya devam etmiş ve birçok noktada ödüllendirilmişlerdir. Bu benim için ilk ciddi kırılma anı olmuştur. Halka verilmesi gereken bir hesap vardı, verilmedi. Bedel ödenmeliydi, ödenmedi" dedi.

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.