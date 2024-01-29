CHP'nin İzmir adayı duyuruldu! Ortalık fena karışacak

31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirmeyi sürdüren CHP’de bugün kritik iki toplantı düzenlenecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) öğlen saat 3’te, parti meclisi (PM) ise akşam saat 6’da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir’in ilçe adaylarını belirlemek üzere toplanacak. Partide dünden bu yana devam eden görüşmelerde Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın adının öne çıktığı öğrenildi.

Yarkadaş adayın ismini duyurdu

CHP'li Barış Yarkadaş, İzmir'de CHP'nin adayının Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın olacağını iddia etti. Yarkadaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu dün akşam bir hamle yaptı, Genel Başkan Özgür Özel’le görüştü ve Alaattin Yüksel’in “Abi” formülüyle aday yapılmasını istedi. Ancak sonuç değişmedi. Özgür Özel, Cemil Tugay için kararlı...Tugay, CHP’nin İzmir BB başkan adayı olacak." açıklamasında bulundu.

Cemil Tugay kimdir?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van’da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

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Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı. 1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı. Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.