CHP'nin İzmir adayı belli oldu! MYK onay verdi
Sabah saatlerinde CHP tarafından ismi MYK'ya sunulan Tunç Soyer'in ismi onaylandı.27 Ocak 2019 Pazar 15:09
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi Merkez Yönetim Kurulu'na sunulan Tunç Soyer'in ismi onaylandı.
İsmi adaylar arasında geçen milletvekili Tuncay Özkan "Kim aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetleniriz" demişti.
İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.
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