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Gündem CHP'nin İstanbul İl Başkanı netleşti
Gündem

CHP'nin İstanbul İl Başkanı netleşti

Yeniakit Publisher
2023-10-09 02:27:00 -
CHP'nin İstanbul İl Başkanı netleşti

CHP İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı geride bırakarak yeni il başkanı seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Özgür Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

Kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

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