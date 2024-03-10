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Sosyal Medya CHP'nin iş adamları yıllardır boğaza da hakim! Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş
Sosyal Medya

CHP'nin iş adamları yıllardır boğaza da hakim! Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş

Yeniakit Publisher
2024-03-10 23:59:00 - 2024-03-11 00:11:20

Rahmi Koç'un 1980 yılında kayda alınan görüntüleri Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediğini ortaya koydu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un 1980 yılında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

50 yaşındayken kaydedildiği belirtilen görüntüde Rahmi Koç, kendi kullandığı teknesiyle boğazdaki yalısına gidiyor.

Video sosyal medyada gündem olurken, görüntüler "CHP’nin işadamları bu ülkede yıllardır boğaza da hakimler. Türkiye’de hiçbir şey değişmemiş" yorumlarına sebep oldu.
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