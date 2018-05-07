CHP’nin 'İnce' hesabı

HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, 52 masum vatandaşımızın katledildiği Kobani olayları ile yaklaşık 500 şehit verdiğimiz 'çukur kalkışması'nın baş faillerinden biri olduğu için hapiste. Demirtaş, terör suçlaması sebebiyle yaklaşık 2 yıl önce cezaevine girdi. CHP, 24 Haziran seçimlerinde Kürt kökenli vatandaşlara şirin görünebilmek amacıyla bir anda Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olduğunu hatırladı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi’nde yatan eski HDP eşbaşkanının 'terör tutuklusu' olduğunu gözardı ederek "Kendisinin biran önce serbest bırakılmasını istiyorum" dedi. CHP adayını bu da kesmedi; Edirne'ye giderek Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu. Diğer CHP'liler de İnce gibi bir anda ağız değiştirdi. Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, elinde onlarca masumun kanını taşıyan Demirtaş için özgürlük talep etti. Peş peşe gelen bu açıklamalar "Kürt kökenli vatandaşlarımızın gönlüne girmeyi başaramayan CHP, oy uğruna 'ince manevra'lara başladı" diye yorumlandı.

Muharrem İnce'nin yanı sıra CHP'li vekillerin ortak karar almışçasına yaptığı açıklamalara HDP cephesi de tepki verdi. Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'yi yüzsüzlükle suçladı. "Demirtaş'ı serbest bırakın" tweet'leri atan CHP'lilere "Bugüne kadar neredeydiniz? Dürüst olun, dürüst!" mesajını yolladı.