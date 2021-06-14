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Gündem CHP'nin heykelde geldiği son nokta
Gündem

CHP'nin heykelde geldiği son nokta

Mersinliler, 9 yıl önce dönemin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın yaptırdığı boksör tasvirli heykelin bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 19:51:00 - 2021-06-14 20:00:50
CHP'nin heykelde geldiği son nokta

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerden biri de CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi...

Mersin'de dokuz yıl önce dönemin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan tarafından yaptırılan boksör heykeli, yeniden gündem oldu.

Sinan Şamil Sam'a benzediği öne sürüldü

Dokuz defa Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye adına 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan efsane boksör Sinan Şamil Sam'a benzetildiği öne sürülen heykelin biçimsizliği hakkında ilk gün yapılan eleştiriler, halen devam ediyor.

Kaldırılması isteniyor

Heykeli Sam'a benzetemeyen vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, eserin o noktadan kaldırılmasını istiyor.

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