CHP’nin heykel belediyeciliğine hizmetle cevap!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’e konuşan Gaziantep’in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptıkları hizmetleri şöyle anlattı: “Şahinbey ilçemizde 5 bin 500 kişinin Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı bulunuyor. Bu çiftçi kardeşlerimize 4 yıldan beri, her yıl sertifikalı tohum, buğday, arpa, mercimek olmak üzere 10 bin ton tohum dağıtımı yaptık.

Bunun yüzde 50’sini belediye bünyesinde hibe olarak finanse ediyoruz. Taban ve üst gübre desteğinde bulunduk. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da yem dağıtımında bulunduk. Bin 125 km olmak üzere arazi yollarını yaptık. 2 bin 750 tane küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Ücretsiz yem verdik ve barınaklarını inşa ettik. Meralara su kuyuları açtık. Güneş enerjisi panellerini koyduk. Şimdi de 15 milyon adet sertifikalı fide dağtıyoruz. Süt sağma makinaları, arı kovanı dağıtımına başlayacağız.”