CHP'nin eski avukatı Halk TV'nin arkasındaki ismi açıkladı

CHP medyası ile sözleşme yapıldığı dönemde CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, CHP-kirli medya ilişkilerini ifşa etti. Çiçek, hangi kanala, ayda ne kadar para aktarıldığına kadar her şeyi tek tek anlattı.

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de koltuk kavgasının başlamasıyla açığa çıkan fonlu medya ile ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. CHP'nin Halk Tv ile olan ticari protokolünü tek taraflı olarak fesh etmesi sonrası CHP'nin muhalif medyaya milyonlarca liralık ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. "CHP'nin kasasındaki kayıp 650 milyon lira nerede?" tartışmasını başlatan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin medya ile olan tüm kirli ilişkisini ifşa etti.

Sabah Gazetesi'nden İsa Tatlıcan'a konuşan Çiçek, CHP'nin medya ile gizli sözleşmeler yaptığını, her ay belirli kanallara milyonlarca lira ödeme yapıldığını, hangi kanalların CHP'nin parasıyla kurulduğunu ve çok daha fazlasını anlattı.

Gizli sözleşmelere şahit oldum

İki yıl önce parti yardımı olan 650 milyonun nerede olduğunu sorduğunu hatırlatan Avukat Çiçek, bu paranın nereye harcandığını partide kimsenin bilmediğini belirterek "2019-2020-2021 yıllarında yani benim halen CHP'nin avukatlığını yaptığım dönemde besleme medya ile CHP arasında sözleşmelerin yapıldığına şahit oldum." dedi.

Her ay para veriliyor

CHP'nin muhalif medyayı fonladığını açık açık söyleyen Çiçek, hangi kanala ayda kaç para verildiğini tek tek açıkladı. Çiçek, "Her ay, 6 milyon TL Halk TV'ye, 5 milyon TELE 1'e ve 5 milyon ANKA Haber ajansına veriliyordu. Başkaları da var ama şu an belgeler elimde değil. CHP ve besleme medya ilişkilerini uzun uzun araştırmak gerekir. Birkaç TV kanalı, gazete ve haber sitesi ile sınırlı olmadığını düşünüyorum. Eğer bunun derinlerine inilirse bir İSKİ skandalı gibi patlayacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Halk TV'nin arkasında Akın İpek var

Çiçek, Halk Tv'nin tamamen CHP'nin parasıyla kurulduğunu söyleyerek uydu kirasının bile CHP tarafından karşılandığını açıkladı. Halk Tv'nin sahibi olarak Cafer Mahiroğlu'nun göründüğünü söyleyen CHP'nin eski avukatı, "Ancak CHP kulislerinde o dönemde bu işin arkasında şu an Londra'da firari olan FETÖ'cü Akın İpek'in olduğu söylendi. CHP'lilerin parasıyla kurulan bir TV kanalı hiç tanınmayan bir işadamına satılmış ve bu satışın arkasında FETÖ'cü Akın İpek'in olduğu iddiası vardı. Bu iddialar o dönemde CHP'de rahatsızlık uyardırmıştı." şeklinde konuştu.

"Asıl para trafiği CHP'li belediyeler yoluyla yapılıyor"

CHP medya ilişkisi ile ilgili çarpıcı bilgiler veren Çiçek, asıl para trafiğinin ise CHP'li belediyeler üzerinden döndüğünü belirtti. İpek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Herkes CHP Genel Merkezi ile besleme basın arasındaki para ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor. Bence asıl para trafiği CHP'li belediyelerle CHP medyası arasında yürütülüyordu. Genel merkez 1 veriyorsa belediyeler 10 veriyor. Mesela Serhan Asker isimli Halk TV sunucusunun programları üzerinden CHP'li belediyelere yüklü faturalar kesiliyordu. CHP'li bir Genel Başkan Yardımcısı besleme medya ile CHP'li belediyeler arasındaki trafiği doğrudan organize ediyordu. Kesilecek faturalar, ödenecek ücret hep bu görüşmelerde somutlaştırılırdı. Talimatların hepsi genel merkezden gelir. Çıkacak konukları bile Genel Merkez belirler. HDP'li isimler de buna dahil.

Anka ve KRT de CHP'nin parasıyla kuruldu

Çiçek, CHP'nin kendi medyasını oluşturma çalışmaları kapsamında Halk Tv'nin yanında KRT ve Anka Ajansı'nın da genel merkezin parasıyla kurulduğunu söyledi. Çiçek, bu kanalların arkasındaki isim olarak ise Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un ismini verdi.

İçişleri mutlaka araştırmalı

28 Mayıs sonrasında CHP medya ilişkilerinin tamamen değiştiğine dikkat çeken CHP'nin eski avukatı Çiçek, bu medyanın İmamoğlu'nun kontrolüne girmeye başladığını ve Halk Tv'ye gönderilen fesih protokolüyle tüm kirli ilişkilerin ortaya saçıldığını belirtti. Çiçek, "İmamoğlu'nun beslediği medyanın tahminlerin çok ötesinde olduğunu olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı mutlaka bu ilişkileri araştırmalı." dedi.