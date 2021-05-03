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Ekonomi CHP'nin ekonomisti kriptoya savaş açtı! Batacaksınız deyip uyardı
Ekonomi

CHP'nin ekonomisti kriptoya savaş açtı! Batacaksınız deyip uyardı

Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş, şimdi de son dönemde Thodex vurgunu ile gündeme gelen kripto para piyasalarına el attı. Coin alacakları 'batacaksınız' kendince uyaran Demirtaş ise yine yuvarlak konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:37:00 -
CHP'nin ekonomisti kriptoya savaş açtı! Batacaksınız deyip uyardı

Kamuoyunda "Felaket tellalı" olarak bilinen CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş şimdi de kripto para piyasalarına el attı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda kripto paralar konusunda uyarıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Arabamı evimi satıp Coinlere gireceğim diyenler var. Batarsınız. Asla yapmayın. Tüm para bir alana yatırılmaz. Sepet yapılır. Her zaman dediğimi unutmayın. Bu piyasanın %90’nı batacak. Kaybetmeye göze alamayacağınız para yatırılmaz."

“Son vagona binenlerin canı çok yanacak"

Diğer bir paylaşımında da uyarısını sürdüren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Kripto piyasalarında 2018 yılına benzer çöküş yine olacak ve her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak. Kısa vadeli girer çıkarım diyenler üzülecek. Bu olacak ama ne zaman olacağını halving bazlı ısı haritalarının söylediği dışında pek bilmiyoruz."

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